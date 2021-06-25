Эстонский тральщик Ugandi вернулся в родную гавань после службы в противоминной группе НАТО

Корабль был прикомандирован к группе с 11 января по 25 июня – совместно с союзниками в обозначенный период он принимал участие в учениях и операциях по разминированию в водах Великобритании, Литвы, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Латвии и Эстонии.

«Наша служба в составе противоминной группы играет огромное значение – это наш вклад в укрепление солидарности альянса и оперативную готовность реагировать на потенциальные конфликты. Защищая других, мы также защищаем себя», – сказал командующий флотом ВМС Эстонии капитан-лейтенант Мати Терве, добавив, что в ходе заграничного похода экипаж эстонского тральщика проявил высокие профессиональные качества.

В общей сложности Ugandi участвовал в восьми учениях, в том числе пятидесятых по счету маневрах Baltops: 673 часа минного траления, 569 обнаруженных подводных объектов, включая 30 неразорвавшихся боеприпасов, 12 из которых были уничтожены путем подрыва.

Последние полгода в состав группы были зачислены корабли флотов Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Норвегии, Бельгии и Нидерландов. В это время на борту тральщика Ugandi служил экипаж из 38 человек, также включавший пять военнослужащих срочной службы и трех водолазов.

1-я постоянная противоминная группа НАТО - оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Подразделение специализируется на противоминной борьбе.

Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.