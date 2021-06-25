ЕС продлил экономические санкции против РФ

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", — написал он в твиттере.

"ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на пяти основополагающих принципах", — отметил Мишель. Он добавил, что Брюссель протестирует новые форматы и условия диалога с Москвой.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" — Германии и Франции.