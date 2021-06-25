Руководитель Нарвского кордона: пьяные все чаще становятся проблемой и на водоемах

”Пьяные водители являются проблемой не только на дорогах, но все чаще и на водоемах. Сейчас на водоемах много водного транспорта, также много и купающихся, и только это вопрос времени, когда неадекватный человек на катере или гидроскутере наедет на другое водное транспортное средство либо на купальщиков, — выражает озабоченность руководитель Нарвского кордона Райво Метсма. — Мы выборочно проверяем водителей лодок и катеров на трезвость, чтобы люди не переоценивали возможности своего организма и не создавали опасные ситуации. Все отдыхающие на воде должны задуматься и над тем, что отсутствие спасательного жилета и алкогольного опьянения являются теми обстоятельствами, которые чаще всего приводят к несчастным случаям и смертельным исходам. Это факт".

Капитан полиции Райво Метсма подчеркивает, что опасно и управление водным транспортным с средством в состоянии опьянения, и купание после употребления алкоголя: "Беда не заставит себя долго ждать, если человек не придерживается элементарных правил безопасности".

"Когда в воде много купающихся, то водители гидроскутеров, лодок и катеров должны быть особенно внимательными, чтобы случайно не задеть кого-нибудь", — добавил Метсма.

Беспокойство нарвских пограничников вызывают и паркующиеся на обочинах шоссе автомобили, из-за которых на дорогу могут выбежать дети или другие отдыхающие. "Мимо припаркованных машин другой транспорт двигается по дороге со скоростью 90 км/ч. А в это время из припаркованной машины торопятся выйти дети, которым не терпится скорее попасть на пляж. Во избежание опасных ситуаций следует для парковки следует найти более подходящее место", — говорит руководитель кордона.

Чем больше людей на пляже, тем легче потерять ребенка из вида. Полиция просит отдыхающих при виде ребенка, который явно потерялся или в силу возраста не должен быть один, не проходить мимо, а поинтересоваться, его родители и, если их нет рядом, позвонить на 112, чтобы быстрее разрешить ситуацию.