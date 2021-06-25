На карте мониторинга сточных вод появились районы с высоким уровнем заражения коронавирусом

По сравнению со средним индексом распространения коронавируса показатели чуть выше в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и в Центральной Эстонии.

"Содержание коронавируса стало очень высоким в районе очистной станции Виймси-Мууга и в Ахтме. В пробах со станций Йыхви и Рапла содержание чуть ниже, но все равно высокое. При этом по Эстонии индекс в течение четырех недель остается стабильно низким", — рассказал руководитель мониторинга, профессор технологии антимикробных соединений Тартуского университета Танель Тенсон.

Пробы сточных вод собираются в начале каждой недели во всех уездных центрах, городах с населением более 10 000 человек и при необходимости в небольших населенных пунктах.

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