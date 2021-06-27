СЕГОДНЯ НА RUSDELFI | Супербитва: Бельгия против Португалии в 1/8 Евро-2020

Первый матч со звездной вывеской и девизом: "как жалко, что это только 1/8 финала", пройдет в это воскресенье между Португалией и Бельгией. Бельгия уничтожила всех соперников в группе и уверенно вышла вперед. Кажется, у команды нет слабых мест, плюс есть Лукаку и Де Брейне. Эти футболисты могут придумать гол из неоткуда, отдать пас, забить и даже не вспотеть. Многие называют бельгийцев фаворитами чемпионата.

Португалия же вышла с третьего места из "группы смерти" со Францией и Германией. И если немцам они проиграли начисто, то с французами показали достойный матч, который решал судьбу сборной. Ее лидер Криштиану Рональду не стареет, а как и португальское зеленое вино становится только лучше. Португалия сейчас — одна из самых недооцененных топ-сборных, на которую никто не ставит. Возможно, именно этим (а еще и контратаками) они смогут победить многоязычную Бельгию.