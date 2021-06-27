ИТОГ | Бельгия еле-еле обыграла Португалию и прошла дальше

Эту игру сложно назвать красочной. Многие болельщики ожидали большего от такой вывески. Запомнились лишь последние минуты матча, когда Португалии нужно было отыгрываться после пропущенного гола. Единственный мяч забил Торган Азар на 42-й минуте. Он получил пас возле штрафной и пробил чуть правее центра. Это был единственный удар "красных" в створ.

После забитого гола бельгийцы играли исключительно на результат. Пытались дисциплинированно обороняться и контролировать мяч. Португалия же после первого тайма активно наступала на ворота соперника, но им всегда чего-то не хватало. Роналду пробил несколько штрафных, была штанга и опасные подачи. Но этого не хватило, хоть и зрелищности прибавило. 23 удара нанесли португальцы, из которых 6 в створ. Противник — всего 6 за матч.

Теперь Бельгия сыграет против Италии в 1/4 финала второго июля.

До матча

Первый матч со звездной вывеской и девизом: "как жалко, что это только 1/8 финала", пройдет в это воскресенье между Португалией и Бельгией. Бельгия уничтожила всех соперников в группе и уверенно вышла вперед. Кажется, у команды нет слабых мест, плюс есть Лукаку и Де Брейне. Эти футболисты могут придумать гол из неоткуда, отдать пас, забить и даже не вспотеть. Многие называют бельгийцев фаворитами чемпионата.

Португалия же вышла с третьего места из "группы смерти" со Францией и Германией. И если немцам они проиграли начисто, то с французами показали достойный матч, который решал судьбу сборной. Ее лидер Криштиану Рональду не стареет, а как и португальское зеленое вино становится только лучше. Португалия сейчас — одна из самых недооцененных топ-сборных, на которую никто не ставит. Возможно, именно этим (а еще и контратаками) они смогут победить многоязычную Бельгию.