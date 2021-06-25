Журналист Eesti Päevaleht: неужели посольство РФ сомневается в способностях советских генералов?

В статье приведено мнение известного эстонского история Андреса Адамсона о том, что Иосифу Сталину война была более выгодна, чем Адольфу Гитлеру. Посольство России в Эстонии отреагировало незамедлительно

"Доказательства? Документы? Факты? ”Нет, не слышали”. Международно признанные решения Нюрнбергского трибунала, являющиеся частью международного права, однозначно и безоговорочно определившие вину верхушки Третьего Рейха в развязывании войны, военных преступлениях, а также преступлениях против мира и человечности? О них ”историк” тоже не слышал. С трудом верится, что А.Адамсон вообще имеет историческое образование, поскольку высказанные им рассуждения лишены не только научного фундамента, но даже банальной логики и способности выстраивать причинно-следственные связи", — написано на сайте ведомства.

Статью на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ, а комментарий посольства РФ полностью приведен ЗДЕСЬ.

"После ответа посольства могу сказать, что теперь мы все узнали, кто пишет на наших порталах в анонимных комментариях, — говорит Таави Минник. — Это поразительно. Очень жаль, что российские дипломаты решили заниматься простым троллингом. Что это за уровень дискуссии: Адамсон — не историк, Eesti Päevaleht — не солидная газета. Это не соответствует давним и богатым традициям российской дипломатии. Скорее это уровень анонимных комментариев. Это хорошо показывает, почему историческими вопросами должны заниматься историки, а не чиновники и политики.

У них старая советская интерпретация истории о том, что СССР — самое мирное государство в мире. И там не делали никаких планов, не было никаких приготовлений для войны. Как построили больше 10 000 танков и почти столько же самолетов перед войной? Видимо, случайно.