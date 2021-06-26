За себя и за Кристиана. Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

Начало матча прошло в равной борьбе. Уэльс пытался даже прессинговать своего соперника, но это не принесло успеха. Датчане перехватили преимущество и надолго овладели инициативой. На 27-й минуте ударом из-за штрафной Каспер Дольберг открыл счет в матче.

Во втором тайме после ошибки защитника валлийцев он же удвоил преимущество Дании. Эпизод вызвал ярость Гарета Бэйла, который посчитал, что соперник забил мяч с нарушением правил, однако судья после просмотра VAR засчитал гол.

На 86-й минуте Дания имела отличный шанс поставить точку в матче, но сначала центральный защитник Андерсен не сумел головой после подачи переиграть голкипера, а на добивании Брэйтуэйт с довольно острого угла не сумел попасть в ворота. Однако буквально через две минуты Меле все-таки сумел переиграть Уорда и забить третий гол.

В компенсированное время, оставшийся в меньшинстве Уэльс фактически бросил играть и пропустил еще один гол.

Датчане нанесли 16 ударов по воротам соперника, 8 из них пришлись в створ. У валлийцев 11 ударов, в створ – 1.

Дания владела мячом 53% времени против 47% у Уэльса. Также датчане подали 9 угловых, в то время как их соперник только один.

Евро-2020

1/8 финала

Уэльс — Дания 0:4 (0:1)

26 июня, 19.00, ”Йохан Кройфф Арена”

Голы:

0:1 – 27 Дольберг, 0:2 – 48 Дольберг, 0:3 – 88 Меле, 0:4 - 90+4 Брэйтуэйт.

Уэльс – Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).

Дания – Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.

Предупреждения:

Родон (26), Мур (40), Брукс (80), Бэйл (90).

Удаление:

Уилсон (90).

До матча