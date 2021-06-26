СЕГОДНЯ | Продолжится ли героический поход сборной Дании?

Сборная Дании героически вышла из группы, проиграв первый матч финнам. Одна из причин поражения — инцидент с Кристьяном Эриксоном, у которого остановилось сердце в середине первого тайма. Потом Дания не забила пенальти и пропустила. Однако лишь одна победа над Россией позволила скандинавам выйти из группы. Теперь они будут мотивированы продолжить турнир ради своего коллеги.