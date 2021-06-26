26.06.2021, 09:15
СЕГОДНЯ | Продолжится ли героический поход сборной Дании?(2)
Foto: Ain Liiva, Ain Liiva
В субботу в 19:00 пройдет первый мачт 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сыграют сборные Уэльса и Дании.
Сборная Дании героически вышла из группы, проиграв первый матч финнам. Одна из причин поражения — инцидент с Кристьяном Эриксоном, у которого остановилось сердце в середине первого тайма. Потом Дания не забила пенальти и пропустила. Однако лишь одна победа над Россией позволила скандинавам выйти из группы. Теперь они будут мотивированы продолжить турнир ради своего коллеги.
Сборная Уэльса — загадка турнира. Не совсем понятно, как они вышли из группы и в какой футбол играют. На игру команды влияют несколько именитых футболистов: капитан Гарет Бейл, полузащитник Аарон Рэмси и нападающий Даниель Джеймс. Британцы проиграли итальянцам, зато выиграли у Турции.
Победитель матча сыграет в 1/4 с лучшим из пары Нидерланды — Чехия.