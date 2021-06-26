ПРЯМО СЕЙЧАС | У Дании новый герой. Команда рвется в четвертьфинал

Начало матча прошло в равной борьбе. Уэльс пытался даже прессинговать своего соперника, но это не принесло успеха. Датчане перехватили преимущество и надолго овладели инициативой. На 27-й минуте ударом из-за штрафной Каспер Дольберг открыл счет в матче.

Во втором тайме после ошибки защитника валлийцев он же удвоил преимущество Дании.

Евро-2020

1/8 финала

Уэльс — Дания 0:2 (второй тайм)

26 июня, 19.00, ”Йохан Кройфф Арена”

Гол:

0:1 – 27 Дольберг, 0:2 - 47 Дольберг.

Уэльс — Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс, Моррелл, Аллен, Джеймс, Рэмзи, Бэйл, Мур.

Дания — Шмейхель, Ларсен, Кьер, Кристенсен, Мэле, Дилэйни, Хейбьерг, Дамсгор, Вестергор, Дольберг, Брэйтуэйт.

До матча

Сборная Дании героически вышла из группы, проиграв первый матч финнам. Одна из причин поражения — инцидент с Кристьяном Эриксоном, у которого остановилось сердце в середине первого тайма. Потом Дания не забила пенальти и пропустила. Однако лишь одна победа над Россией позволила скандинавам выйти из группы. Теперь они будут мотивированы продолжить турнир ради своего коллеги. Впрочем, Эриксен оказался не единственной потерей датчан, травму получих их лучший бомбардир на этом турнире Юссуф Поульсен.

Сборная Уэльса — загадка турнира. Не совсем понятно, как они вышли из группы и в какой футбол играют. На игру команды влияют несколько именитых футболистов: капитан Гарет Бейл, полузащитник Аарон Рэмси и нападающий Даниель Джеймс. Британцы проиграли итальянцам, зато выиграли у Турции.

Победитель матча сыграет в 1/4 с лучшим из пары Нидерланды — Чехия.