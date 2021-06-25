В центре Таллинна начинается ремонт внутриквартальных дорог

”В первую очередь работы начнутся на улицах Ааса, Сатурни, Комеэди и Аэдвилья, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Также восстановительный ремонт будет произведен на улицах Винеэри, Ластекоду и Татари”.

Работы выполняет Watercom OÜ, их стоимость составляет 663 000 евро. Договорной срок сдачи проектов — сентябрь 2021 года. Всех участников движения просят следовать знакам временной организации движения.

Также в этом году в Кесклинне будут отремонтированы улицы Лаутери, Лембиту, Каука, Куке, Вирмалисе и Туви — начавшиеся там в мае работы выполняет предприятие Tee ja Tee OÜ, стоимость работ в общей сложности составляет 590 000 евро, договорной срок сдачи работ 13 июля 2021 года.

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