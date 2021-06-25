Комментарий: Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО

Не более сотни метров отделяло британский корабль от российских. По радио звучали угрозы открыть огонь. В небе барражировало два десятка боевых самолетов ВКС России. Вдалеке звучали и разрывы. Так описал инцидент с эскадренным миноносцем королевских ВМС Defender корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который находился на борту британского корабля в водах Черного моря недалеко от крымского мыса Фиолент.

В изложении министерства обороны России все выглядело еще более драматично: российские военные дали предупредительные залпы в непосредственной близости от Defender. Би-би-си это не подтверждает. Но, как всегда в подобных случаях, инцидент мог иметь значительно более тяжелые последствия, ошибись всего один офицер ВМС или пилот — с любой из сторон.

НАТО: "Крым — это Украина"





Британцы следовали в пределах 12-мильной прибрежной зоны, которая, с точки зрения международного морского права, остается территориальными водами Украины. Российские власти регулярно объявляют о проведении длительных учений в акватории Крыма, чтобы отпугнуть ВМФ стран НАТО, которые в последнее время все регулярнее в нее заходят.

Демонстрация непризнания аннексии полуострова Москвой — ключевая часть черноморской стратегии альянса, разработанной после 2014 года. Она включает в себя фактически постоянное присутствие в регионе ВМФ стран-членов НАТО, в том числе не только причерноморских, едва ли не круглогодичные совместные учения разного уровня, модернизацию флотов этих государств плюс массированное сотрудничество с Украиной и Грузией — с включением их ВМС в график учений союзников. Кстати, присутствие корреспондента Би-би-си на борту эсминца неслучайно. Министерство обороны приглашает журналистов освещать только по-настоящему важные миссии.