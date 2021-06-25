ПОДКАСТ | "У украинцев очень мало шансов". Битва начинается: кто пройдет в 1/4 финала Евро?(4)
В самом начале мы подвели итоги группового этапа, который завершился 23 июня. "Ключевой момент для меня — игра сборной Венгрии. Команда попала в группу смерти: Германия, Франция, Португалия. Играли замечательно и до последних минут выдерживалась интрига. Это итог номер один. Итог номер два — Северная Македония. Они отобрались через Лигу наций и очень интересно, что слабая сборная прошла на турнир. Посмотрел бы на Эстонию в этой же роли", — сказал главред RusDelfi Андрей Шумаков.
"Мне запомнилась игра сборной России. Не стоит кидать камни в их огород, проехали, играем дальше. Тоже отмечу венгров, мне жаль, что они не прошли. Дания и Венгрия — очень сильно запомнились. У них сверхмотивация, много энергии", — добавил экс-футболист сборной Эстонии Владимир Воскобойников.
Помимо этого в подкасте выделили и другие отличительные черты: вечную молодость Криштиану Роналду, скучную игру сборной Англии, замены итальянцев, присутствие болельщиков на стадионе и инцидент с Кристьяном Эриксоном.
Плей-офф
"Кто-то должен удивить. Если почти все матчи в группах были предсказуемы, без особых сенсаций, то в 1/8 она должна произойти. Может, Чехия обыграет Нидерланды или Украина пройдет Швецию", — сказал Владимир Воскобойников.
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