Каллас: сейчас неподходящее время для восстановления общения с Россией на высоком уровне

"Для восстановления общения на высоком уровне сейчас неподходящее время, поскольку Россия не предприняла никаких шагов для выполнения Минских соглашений и продолжает нарушать международное право. Без положительных изменений в нынешнем агрессивном поведении России возобновление общения на высоком политическом уровне послало бы нашему обществу и нашим восточным партнерам неверный сигнал”, — сказала Каллас и подчеркнула, что единство ЕС по-прежнему имеет ключевое значение в отношениях с Россией.

Лидеры ЕС не поддержали восстановление саммитов ЕС в формате 27+1. Европейский совет в будущем обсудит условия и форматы выборочного сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнула, что в основе отношений между ЕС и Россией по-прежнему лежат пять принципов, о которых ЕС договорился после незаконной аннексии Россией Крыма. Одним из ключевых условий является выполнение Минских соглашений.

Каллас также считает важным, что Европейский совет в контексте обсуждения отношений между ЕС и Россией учитывает восточных партнеров. ”На уровне Европейского совета мы продемонстрировали сильный положительный настрой в отношении стремления восточных партнеров в Европу. Для нас это очень важно”, — отметила премьер-министр.

Европейский совет призвал также Европейскую комиссию и верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности представить возможности ввести дополнительные ограничения, в том числе в форме экономических санкций, против России в том случае, если Россия продолжит попытки раскола и будет и дальше вести себя агрессивно.

Также во время вчерашнего внешнеполитического обсуждения главы государств и правительств ЕС сосредоточились на отношениях с Турцией, а также затронули вопросы, связанные с Республикой Беларусь, Ливией, Эфиопией, Мали и миграцией.