Инспекторы, патрулирующие на квадроциклах пляж Штрооми, сообщают дежурным, что люди в панике бегут с пляжа. Первое сообщение о поваленном дереве поступает в 13:24. Дальше аналогичные звонки поступают с интервалом в несколько минут: упавшие на дороги деревья и столбы; камни, снесенные с домов в Старом городе и повредившие три авто класса люкс; свалившаяся на забор детского сада ель и прочее. Линия разрывается.

Но стихия утихает и уже через несколько часов патруль снова разбирается с кострами и пьяными отдыхающими на Штромке. К вечеру ситуация накаляется и патрулирующему пляж экипажу даже приходится разнимать драку двух женщин.

Следующий инцидент не заставляет себя долго ждать: посреди дороги лежит молодой человек, который явно переборщил с алкоголем. Ситуация усугубляется тем, что молодой человек — диабетик, который забыл ввести себе лекарство. До приезда скорой ему дают шоколадку, а затем передают подоспевшим на место медикам.

В это время патруль едет по следующему вызову: возле многоквартирного дома в Копли компания развела огонь и дым от которого мешает спать жильцам. На месте выясняется, что компания готовит на гриле паприку по-французски.