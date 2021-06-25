Каллас заявила о наличии у Эстонии опыта, который сможет подготовить к новым волнам распространения коронавируса

Премьер-министр Каллас отметила важность того, чтобы страны ЕС, готовясь к следующим волнам коронавируса, обменивались своим опытом регулирования кризиса не только в сфере здравоохранения. ”Продолжавшийся более года кризис подарил нам опыт, на основании которого мы сможем подготовиться к новым волнам распространения коронавируса, в том числе новых его штаммов”, — сказала Каллас. ”Мы непременно должны защищать функционирование внутреннего рынка, чтобы товары продолжали двигаться и экономика не остановилась”, — добавила она.

Для Эстонии важно, чтобы цифровая справка ЕС функционировала бесперебойно и путешествовать можно было бы без ограничений. На сегодня уже 23 страны ЕС присоединились к системе цифровой справки, а 17 стран начали ее выдавать, подтверждая таким образом факт вакцинации, тестирования или того, что человек уже переболел COVID-19.

Европейские лидеры обсуждали первые уроки кризиса, на основании отчета, представленного Европейской комиссией на прошлой неделе. С документом продолжит работу будущий председатель Совета ЕС Словения. Цель работы — повысить совместную готовность стран ЕС к кризисам.

Также Европейский совет отметил важность принципов солидарности при распределении вакцин, что поможет справиться с кризисом и странам, не входящим в ЕС. Правительство Эстонии решило на прошлой неделе, что страна передаст 900 000 лишних доз AstraZeneca нуждающимся в помощи странам для борьбы с пандемией.

Нынешнее заседание Европейского совета началось со встречи лидеров ЕС с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На встрече обсуждалось, как совместными усилиями лучше бороться с общемировыми проблемами и конфликтами.