Зеленский допустил разрыв Украины с ДНР и ЛНР по итогам референдума

Спикер Верховной рады Украины заявил, что вынести вопрос о выходе региона из состава страны на референдум невозможно, поскольку такая процедура не предусмотрена законом: "Допустим лишь вопрос о замораживании конфликта".

”Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины… Если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в нормандском формате,… то за „стену” будет голосовать народ Украины”, — подчеркнул президент республики. По его словам, под категорией ”стена” надо понимать разрыв связей, а не физическую стену. Вместе с тем Зеленский акцентировал внимание на том, что при выборе такого сценария ”это на много лет”.

Летом 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность проведения референдума в ДНР и ЛНР. Идея дальнейшего развития не получила, а в Кремле и Белом доме отказались комментировать эту информацию.

ДНР и ЛНР на части территорий Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили независимость весной 2014 года после смены власти в Киеве. Поводом для отделения стало недовольство положением русскоязычных граждан Украины.

Киев называет руководство непризнанных республик и их вооруженные формирования сепаратистами и террористами. Украинские власти также обвиняют Россию в оказании ДНР и ЛНР вооруженной помощи. В Москве это отрицают и говорят, что предоставляют только моральную и гуманитарную поддержку.

Ни одна страна-участница ООН, включая Россию, не признает ДНР и ЛНР. В то же время Путин в феврале 2017 года подписал указ о признании паспортов и других документов жителей этих регионов. Кроме того, в апреле 2019 года Россия начала предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме жителям ДНР и ЛНР, а с июля 2019 года — и жителям районов Донбасса, подконтрольных Киеву.

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