В пятерке: воздух в Таллинне — один из самых чистых в Европе

”С одной стороны, требования Европейского союза становятся все строже, с другой — во всем мире ради снижения уровня загрязнения ставятся новые, все более амбициозные цели, — прокомментировал Кылварт. — Но делается это во имя сохранения наиболее ценного ресурса — окружающей среды и здоровья людей, поскольку загрязненный воздух оказывает прямое или косвенное влияние как на наше здоровье, так и природу. Так же, как экосистема является единым целым, так и чистый городской воздух является лишь одним индикаторов большой системы и факторов, которые оказывают влияние на нашу окружающую среду. Без сомнения, в ближайшие годы нам придется привыкать к изменениям климата и экстремальным погодным условиям, а также планировать свою деятельность таким образом, чтобы наилучшим образом адаптироваться к этим изменениям и рискам, обусловленным климатическими изменениями. В климатической программе и стратегии развития Таллинна до 2035 года также обозначены цели по снижению влияния экономики и городской жизни на климат, причем реализовывать их нужно в согласовании с разными сферами”.