В пятерке: воздух в Таллинне — один из самых чистых в Европе(1)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что несмотря на то, что городской воздух, по сравнению с остальными странами Европы, является одним из наиболее чистых, для улучшения его качества необходимо вести последовательную работу.
”С одной стороны, требования Европейского союза становятся все строже, с другой — во всем мире ради снижения уровня загрязнения ставятся новые, все более амбициозные цели, — прокомментировал Кылварт. — Но делается это во имя сохранения наиболее ценного ресурса — окружающей среды и здоровья людей, поскольку загрязненный воздух оказывает прямое или косвенное влияние как на наше здоровье, так и природу. Так же, как экосистема является единым целым, так и чистый городской воздух является лишь одним индикаторов большой системы и факторов, которые оказывают влияние на нашу окружающую среду. Без сомнения, в ближайшие годы нам придется привыкать к изменениям климата и экстремальным погодным условиям, а также планировать свою деятельность таким образом, чтобы наилучшим образом адаптироваться к этим изменениям и рискам, обусловленным климатическими изменениями. В климатической программе и стратегии развития Таллинна до 2035 года также обозначены цели по снижению влияния экономики и городской жизни на климат, причем реализовывать их нужно в согласовании с разными сферами”.
Данные, показывающие чистоту воздуха, основываются на проведенных в 2019 и 2020 гг. исследованиях, в ходе которых замерялся уровень твердых микрочастиц в городском воздухе. В Таллинне этот показатель составил 4,4 µg на кубометр воздуха, что вывело наш город на четвертое место в Европе. В первую десятку вошли также Нарва и Тарту — у них этот показатель составил соответственно 4,8 и 5,2 µg на кубометр воздуха. Из соседних столиц по чистоте воздуха можно также выделить Стокгольм и Хельсинки, в таблице Европейского агентства окружающей среды они расположены на 9 и 11 местах.
По состоянию на 1 июня 2021 года, количество населения Таллинна составляет 444 556 жителей, а площадь города — 159,3 км2.
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