Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Что это такое и можно ли с ним играть в футбол?

Кстати о ветеране ”Аякса” — Блинд перенес аналогичную операцию и остался в футболе. Суть процедуры в следующем: в грудную полость имплантируется небольшое устройство, размером чуть больше спичечного коробка. Это микрокомпьютер, электроды которого подведены к камерам сердца, о которых мы говорили выше.

Тем более, как мы видим, меры предосторожности работают, пусть и самые крайние — дефибриллятор был буквально на кромке поля, как и реанимационная бригада.

Вывод? Каска на стройке не спасет от падения бетонной плиты, но это не значит, что ее не нужно носить. В медицине невозможно достичь стопроцентных результатов, но она точно не стоит на месте, и новые технологии позволяют выявить все больше таких больных.

Но стопроцентной эффективности в медицине достичь невозможно и некоторые случаи, которые не проявляют себя годами или десятилетиями, естественно пропустят. Как найти то, что никак себя не проявляет? И да, на то у заболевания такое грозное и загадочное название ”внезапная сердечная смерть”, в некоторых случаях выяснить в причину случившегося не удается даже на вскрытии.

Но зачем тогда ежегодные медосмотры? Случаев, как у Эриксена, 1-2 на 100000 человек в среднем по всей популяции, и какие-то приступы предотвращаются еще на обследовании. Углубленная диагностика позволяет выявить большую часть патологий сердца — аритмии, изменения тканей сердечной мышцы (кардиомиопатии) и другие заболевания.

Правда, даже сами кардиологи отмечают, что методов диагностики случаев внезапной сердечной смерти (так называют именно эпизоды, похожие на случай Эриксена, когда клинически здоровый человек внезапно умирает) недостаточно. Проще говоря, даже с современным уровнем медицины и диагностики нет стопроцентного способа исключить случаи внезапной сердечной смерти.

Существует достаточно большое количество вариантов таких устройств. Нас интересует только кардиовертер-дефибриллятор (ИКВД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор). Его задача — мониторить сердечный ритм и в случае возникновения опасного нарушения ритма нанести разряд, не такой мощный, как у тех дефибрилляторов, что используются на скорой (от 12 до 35 Дж против 200-360), но — так как он подключен к сердцу напрямую — достаточно сильный, чтобы остановить эпизод аритмии и перезапустить нормальный сердечный цикл. Если разряд оказался неэффективен, то устройство может повторить его несколько раз (обычно до 6). Также ИКВД можно запрограммировать на разные режимы работы в зависимости от патологии.

При правильной настройке пациент обычно чувствует удар, будто ему сбили дыхание, — не очень сильный, но достаточный, чтобы понять что произошло. Поэтому случаев, когда Блинд уже после установки ИКВД падал на газон, хватаясь за грудь, происходить не должно. Капитану ”Аякса” либо перепрограммировали устройство, либо установили новое.

Но разве не опасно играть в футбол с такой конструкцией в груди? Футбол — контактный вид спорта, любой удар или падение может повредить дефибриллятор

Нет. Во-первых, повредить кардиовертер-дефибриллятор не так уж и легко, нужно приложить усилие, достаточное, чтобы сломать ребро, а тут, сами понимаете, уже в любом случае понадобится консультация врачей. Во-вторых, это устройство — мера перестраховки на случай эпизодов аритмии, которая может возникать раз в несколько месяцев или даже реже. Поэтому если на какое-то короткое время такой пациент останется без страховки, но под присмотром врачей команды и быстрым доступом к скорой, то ничего страшного не случится — этой страховкой будут врачи.

Когда ждать Эриксена на поле?



Это непростой вопрос, в среднем на восстановление уходит до полугода. В первую очередь нужно было выяснить причину случившегося и устранить ее. После чего Эриксен постепенно вернется к нормальной тренировочной активности. Например, тому же Блинду для этого хватило и пары месяцев.

Критерием возвращения будет нормальная электрическая активность сердца на ЭКГ, отсутствие патологических изменений на кардиограмме после нагрузочных тестов и способность переносить свои стандартные нагрузки без возникновения каких-либо негативных симптомов.

Причем, повторюсь, ИКВД установлен на крайний случай, он не должен срабатывать каждую тренировку или игру. Поэтому к тренировкам Кристиан вернется после полного клинического выздоровления.

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