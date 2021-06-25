Самый титулованный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года

”Монреаль” победил ”Вегас” (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Арттури Лехконен. Таким образом, канадский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

”Канадиенс” вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Тогда они стали обладателями трофея, обыграв "Лос-Анджелес Кингз" с Уэйном Гретцки.