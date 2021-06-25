25.06.2021, 11:02
Самый титулованный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года
Самый титулованный клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс", завоевывавший трофей 34 раза в истории, впервые вышел в финал плей-офф с 1993 года.
”Монреаль” победил ”Вегас” (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Арттури Лехконен. Таким образом, канадский клуб выиграл серию со счетом 4-2.
”Канадиенс” вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Тогда они стали обладателями трофея, обыграв "Лос-Анджелес Кингз" с Уэйном Гретцки.
В первом раунде текущего плей-офф ”Монреаль” обыграл ”Торонто” (4-3 в серии), во втором раунде — ”Виннипег” (4-0).