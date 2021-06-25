Паэт: двухсторонние встречи с руководством РФ невыгодны для единства ЕС

На встрече снова были утверждены пять принципов общения с Россией, о которых ЕС договорился после аннексии Крыма. ”Одним из пяти принципов является избирательное сотрудничество с Россией, условия и формат которого обсудят в будущем”, — написал Паэт.

”В реальности это может означать, что президент Совета Мишель и президент Комиссии фон дер Ляйен все-таки могут в случае необходимости встречаться с руководством России. Однако при нынешних отношениях между ЕС и Россией невозможно полагать, что саммит ЕС-РФ может принести дополнительную пользу. Понятно ведь, что России и без этого известна позиция ЕС по вопросу нарушений международного права и прав человека в Украине, Грузии, в отношении лидеров российской оппозиции и т. д. И плохое состояние отношений вызвано действиями России, которые нарушают международное право и права человека”.

Паэт добавил, что ситуация, когда страны-участницы устраивают двусторонние встречи с Россией, не выгодна для единства ЕС. ”Это не очень хорошая ситуация с точки зрения единой политики ЕС, где все встречи руководства Евросоюза с российскими лидерами заморожены на долгие годы, но некоторые страны-участницы пользуются ситуацией и устраивают двусторонние встречи с руководством России, на которых не представляют единые взгляды ЕС.

”Например, при подготовке с какой-либо третьей страной на уровне всего ЕС, Эстония также может внести свою лепту и повлиять на ход событий, а во время подготовки двусторонней встречи между какой-то одной страной ЕС и Россией это невозможно”, — резюмировал евродепутат.