Пожилая женщина на авто сбила дорожный знак, а затем стоявшего у дороги подростка

Авария произошла 24 июня в 17:22 на 95 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в Вильяндимаа, где 70-летняя женщина на легковом автомобиле Mercedes-Benz B 180 CDI сбила находившихся на правой обочине дорожный знак, после чего наехала на 14-летнего мальчика, который ожидал возможности перейти дорогу.