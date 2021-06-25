В Эстонии выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 6 человек. Из общего количества новых случаев в Харьюмаа 5 приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился один, в остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 36,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности две новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 39 пациентов.

Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на больничном лечении, составляет 66 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в больничном лечении, людей старше 60 лет насчитывается 28 (71%).

За сутки были введены 178 доз вакцины, в общей сложности вакцинированы 549 003 человек, из которых курс вакцинации завершен у 409 729 человек. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 50,5%.

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