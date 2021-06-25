ЧП и криминал
25.06.2021, 09:40

Пьяный водитель без прав устроил аварию и сбежал от полиции в лес

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Kaspar Pokk
Вчера в Ляэне-Вирумаа пьяный водитель совершил аварию и попытался скрыться от полиции в лесу.

Авария произошла 24 июня в 16:17 на 11 км шоссе Пыдрусе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Opel Signum съехал с дороги вправо, в результате чего транспортное средство перевернулось через крышу.

После аварии водитель убежал в лес, но полиция его нашла.

Мужчину доставили в Ракверескую больницу для проверки.

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