Пьяный водитель без прав устроил аварию и сбежал от полиции в лес

Авария произошла 24 июня в 16:17 на 11 км шоссе Пыдрусе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Opel Signum съехал с дороги вправо, в результате чего транспортное средство перевернулось через крышу.