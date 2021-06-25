25.06.2021, 09:40
Пьяный водитель без прав устроил аварию и сбежал от полиции в лес(8)
Foto: Kaspar Pokk
Вчера в Ляэне-Вирумаа пьяный водитель совершил аварию и попытался скрыться от полиции в лесу.
Авария произошла 24 июня в 16:17 на 11 км шоссе Пыдрусе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Opel Signum съехал с дороги вправо, в результате чего транспортное средство перевернулось через крышу.
После аварии водитель убежал в лес, но полиция его нашла.
Мужчину доставили в Ракверескую больницу для проверки.