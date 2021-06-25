Каково быть геем или лесбиянкой в украинской армии?

Каминг-аут Виктора Пилипенко дал смелость открыться десяткам геев, лесбиянок и трансгендеров с военным или волонтерским опытом. В 2019 году около тридцати из них впервые прошли отдельной колонной на "Марше равенства" в Киеве. Сегодня в группе "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" состоит более ста человек, и их становится все больше, рассказывает Виктор: "В каком-то подразделении на перекуре упоминают объединение ЛГБТ-военных, и после этого кто-то из присутствующих гуглит нас и начинает общаться".

"Это постоянное утаивание правды от товарищей, мне даже приходилось спать с женщинами, чтобы никто не подумал, что я гей. Мне было очень дискомфортно, — вспоминает Виктор. — При этом мои сослуживцы могли едва ли не привезти жену с детьми в подразделение, познакомить их со всеми, все знали об их отношениях с девушками. Геи и лесбиянки этого, к сожалению, лишены. И это надо менять".

Летом 2018 года Виктор Пилипенко первым среди украинских военных публично рассказал о своей гомосексуальности. "Конечно, было стремно — как шаг в неизвестность", — вспоминает мужчина. То, что ему нравятся парни, Виктор в течение двух лет на фронте тщательно скрывал от сослуживцев, с которыми делил окопы и ежедневно рисковал жизнью.

Но впечатление это обманчиво. С 2014 по 2016 год, во время ожесточенных боев на востоке Украины , Виктор, доброволец батальона "Донбасс ", прошел немало горячих точек: от Мирной Долины в Луганской области до Широкино на Азовском море. Переводчик английского и французского языков по образованию, на фронте он получил позывной "Француз".

Смельчака зовут Виктор Пилипенко. Он — участник АТО в Донбассе и основатель объединения "Украинские ЛГБТ-военные за равные права". Внешность 34-летнего мужчины совсем не вяжется с привычным суровым образом ветерана. Худощавое телосложение, худи с цветочным принтом, серьги в ушах — Виктор больше похож на столичного хипстера.

Тишину импровизированного кинозала внезапно нарушает звон разбитого окна — внутрь летит горящий файер. Праворадикалы, "пикетировавшие" показ фильма о ЛГБТ в центре Киева, переходят в наступление — в ход идут слезоточивый газ и пиротехника. Один из зрителей запрыгивает на подоконник и выбрасывает пиротехнический снаряд на улицу. Молодчики в масках убегают, испугавшись то ли собственной выходки, то ли неожиданной контратаки.

Реакция на каминг-аут: от поддержки до травли и нападений

Один из таких военных — 23-летний разведчик Сергей Афанась

ев. Недавно он совершил каминг-аут в соцсетях — решиться на этот шаг ему помогла поддержка товарищей из объединения ЛГБТ-военных. Сергей говорит, что психологически ему стало легче, ведь больше не надо жить двойной жизнью. А сослуживцы на передовой спокойно отнеслись к его ориентации: "У меня нормальный командир, он сказал, что, мол, это твоя жизнь и лезть в нее я не имею права — ты хорошо служишь, все нормально, не переживай".

В отличие от Сергея, девушка-контрактник украинской армии, которая служит в другом подразделении и согласилась на интервью с DW на условиях анонимности, до сих пор не открылась сослуживцам. "Некоторые знают, что я "бишка" (бисексуалка. — Ред.), но пока лишь те, кому я больше всего доверяю — общество, к сожалению, еще заражено различными суевериями, — рассказывает она. — Но в ближайшее время я думаю совершить каминг-аут — заодно и список друзей почищу".

Реакция сослуживцев на каминг-аут сильно зависит от коллектива и командира, говорит Виктор Пилипенко. В его случае словесной травлей в соцсетях не обошлось. Хотя большинство товарищей поддержали Виктора — "особенно те, кто воевал со мной бок о бок, с кем мы вместе уничтожали врага, вытаскивали раненых" — в 2019 году, во время акции памяти в честь погибших в Иловайске, на активиста напал бывший сослуживец. "Он оставил мне синяки на спине, на лице, но я не сопротивлялся, пытался утихомирить его словами, потому что не хотел превращать это мероприятие в цирк", — вспоминает ветеран.

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