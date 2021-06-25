Эксперт: на рынке никогда не будет такого, что все зарабатывают больше средней зарплаты

Годами занимаясь наймом и арендой рабочей силы, я видел, как это требование ставит предприятия в сложное положение, когда с одной стороны на рынке есть высокий спрос на, например, складских работников или уборщиков, а с другой стороны невозможно платить иностранным рабочим на этих рабочих местах практически вполовину больше того, чем на этих же позициях зарабатывают эстоноземельцы. Поэтому предприятия ищут альтернативные способы, позволяющие выполнить необходимую работу и при этом остаться на плаву — особенно в случае тех работодателей, чьи расходы по зарплате составляют 60-80% бюджета.

Наибольшей проблемой является обязанность предприятия выплачивать иностранным рабочим минимум среднюю зарплату по Эстонии, которая на сегодня составляет 1400 евро. При этом речь идет не о медианной оплате труда, да и большая часть жителей Эстонии столько не зарабатывают.

Очевидно, что только за счет внутреннего рынка труда невозможно получить необходимых работников, что выводит на первый план вопрос потребности в иностранной и арендованной рабочей силе. И этот вопрос касается прежде всего того, как нанять иностранную рабочую силу, чтобы ее оплата труда отвечала действующим на рынке труда нормам по зарплате и чье оформление трудовых отношений было бы сделано полностью с соблюдением законодательства.

Долгие годы продолжающаяся нехватка рабочей силы особенно болезненно ощущается в промышленности, где недостаточно квалифицированных работников, а жесткие правила найма иностранной рабочей силы начинают тормозить развитие предприятий. Наши промышленные предприятия представляют самый крупный экономический сектор, давая более 15% валового внутреннего продукта Эстонии, практически каждый пятый работник занят в промышленности и не менее важен экспорт — именно промышленность обеспечивает более 70% экспортных доходов Эстонии.

Летние сезонные работы остро ставят на повестку дня вопрос нехватки рабочих рук, но это только видимая часть айсберга, потому что в отличие от сезонных работ, эстонская промышленность нуждаются в рабочей силе в разы больше и это нужда круглогодична. Вместо же решения данной проблемы используются различные схемы на рынке труда, когда быстро заполняются квоты на иностранную рабочую силу и как-то выполняется требование средней зарплаты, в результате чего государство остается без налоговых поступлений, а работники — без социальных гарантий.

Мы находимся в ситуации, когда прибывающие в Эстонии иностранные рабочие для игнорирования требования средней эстонской зарплаты имеют на руках трудовые договоры других государств ЕС — например, Польши — или же просто въезжают обычными туристами, не имея никакого трудового договора. В Эстонии действуют множество посредников, которые не отвечают за то, как и где платятся налоги, и платятся ли они вообще. Это позволяет миновать требование по средней зарплате и означает, что, хотя работа и делается в Эстонии, наше государство не получает от заказчиков работ не только налога с оборота, но и другие налоговые выплаты — такие как социальный налог и платежи по страхованию от безработицы.

”Юридически все корректно” схемы, из-за которой государство теряет 100 млн налогов, а работники остаются без соцзащиты

Т.н. схемы на рынке труда является известной проблемой, которая, по оценке Налогово-Таможенного Департамента затрагивает ежегодно около 15 000 человек и в результате чего государство недосчитается около 70 млн евро в виде налогов. По моей же оценке, эти цифры несколько больше — то есть проблема затрагивает более 20 000 человек, что означает потерю 100 млн евро налоговых выплат.

Увы, но у Налогово-таможенного департамента не так много ресурсов, чтобы начать расследование того, выплачивают ли зарегистрированные в других государствах предприятия, оказывающую посреднические услуги на рынке труда, в тех самых странах налоги, потому что рынок сегментирован, таких предприятий много, да и сам факт расследования не приведет недополученные деньги в Эстонию. При этом 100 млн евро в год — это ощутимая для Эстонии сумма, поступление которой позволило бы снизить кредитную нагрузку государства и дала бы дополнительные средства, чтобы каждый год строить, например, 20 новых школьных зданий или же удвоить бюджет услуг здравоохранения.

Требование средней зарплаты ведет в замкнутый круг