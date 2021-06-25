Эксперт: на рынке никогда не будет такого, что все зарабатывают больше средней зарплаты(3)
Летние сезонные работы остро ставят на повестку дня вопрос нехватки рабочих рук, но это только видимая часть айсберга, потому что в отличие от сезонных работ, эстонская промышленность нуждаются в рабочей силе в разы больше и это нужда круглогодична. Вместо же решения данной проблемы используются различные схемы на рынке труда, когда быстро заполняются квоты на иностранную рабочую силу и как-то выполняется требование средней зарплаты, в результате чего государство остается без налоговых поступлений, а работники — без социальных гарантий.
Долгие годы продолжающаяся нехватка рабочей силы особенно болезненно ощущается в промышленности, где недостаточно квалифицированных работников, а жесткие правила найма иностранной рабочей силы начинают тормозить развитие предприятий. Наши промышленные предприятия представляют самый крупный экономический сектор, давая более 15% валового внутреннего продукта Эстонии, практически каждый пятый работник занят в промышленности и не менее важен экспорт — именно промышленность обеспечивает более 70% экспортных доходов Эстонии.
Очевидно, что только за счет внутреннего рынка труда невозможно получить необходимых работников, что выводит на первый план вопрос потребности в иностранной и арендованной рабочей силе. И этот вопрос касается прежде всего того, как нанять иностранную рабочую силу, чтобы ее оплата труда отвечала действующим на рынке труда нормам по зарплате и чье оформление трудовых отношений было бы сделано полностью с соблюдением законодательства.
Требование средней зарплаты порождает схемы
Наибольшей проблемой является обязанность предприятия выплачивать иностранным рабочим минимум среднюю зарплату по Эстонии, которая на сегодня составляет 1400 евро. При этом речь идет не о медианной оплате труда, да и большая часть жителей Эстонии столько не зарабатывают.
Годами занимаясь наймом и арендой рабочей силы, я видел, как это требование ставит предприятия в сложное положение, когда с одной стороны на рынке есть высокий спрос на, например, складских работников или уборщиков, а с другой стороны невозможно платить иностранным рабочим на этих рабочих местах практически вполовину больше того, чем на этих же позициях зарабатывают эстоноземельцы. Поэтому предприятия ищут альтернативные способы, позволяющие выполнить необходимую работу и при этом остаться на плаву — особенно в случае тех работодателей, чьи расходы по зарплате составляют 60-80% бюджета.
Мы находимся в ситуации, когда прибывающие в Эстонии иностранные рабочие для игнорирования требования средней эстонской зарплаты имеют на руках трудовые договоры других государств ЕС — например, Польши — или же просто въезжают обычными туристами, не имея никакого трудового договора. В Эстонии действуют множество посредников, которые не отвечают за то, как и где платятся налоги, и платятся ли они вообще. Это позволяет миновать требование по средней зарплате и означает, что, хотя работа и делается в Эстонии, наше государство не получает от заказчиков работ не только налога с оборота, но и другие налоговые выплаты — такие как социальный налог и платежи по страхованию от безработицы.
”Юридически все корректно” схемы, из-за которой государство теряет 100 млн налогов, а работники остаются без соцзащиты
Т.н. схемы на рынке труда является известной проблемой, которая, по оценке Налогово-Таможенного Департамента затрагивает ежегодно около 15 000 человек и в результате чего государство недосчитается около 70 млн евро в виде налогов. По моей же оценке, эти цифры несколько больше — то есть проблема затрагивает более 20 000 человек, что означает потерю 100 млн евро налоговых выплат.
Увы, но у Налогово-таможенного департамента не так много ресурсов, чтобы начать расследование того, выплачивают ли зарегистрированные в других государствах предприятия, оказывающую посреднические услуги на рынке труда, в тех самых странах налоги, потому что рынок сегментирован, таких предприятий много, да и сам факт расследования не приведет недополученные деньги в Эстонию. При этом 100 млн евро в год — это ощутимая для Эстонии сумма, поступление которой позволило бы снизить кредитную нагрузку государства и дала бы дополнительные средства, чтобы каждый год строить, например, 20 новых школьных зданий или же удвоить бюджет услуг здравоохранения.
Требование средней зарплаты ведет в замкнутый круг
В Эстонии действует закон о равном обращении, согласно которому необходимо за ту же работу выплачивать людям такую же зарплату. Требование же средней зарплаты для иностранной рабочей силы приводит к очевидному противоречию. Тут не сработает рассуждение в стиле ”а давайте всем повысим зарплаты”, потому что если все зарплаты равно повысить, то возрастет и средняя зарплата, что приведет в свою очередь и к росту требований по оплате труда иностранной рабочей силы — то есть мы оказываемся в замкнутом круге. Действовать только с точки зрения математики в данном случае нелогично, потому что никогда не будет такой ситуации, когда все зарабатывают больше средней зарплаты.
Различные рассуждения, которые предлагают решение проблем эстонского рынка труда за счет местных безработных также не столь практичны. Во-первых, навыки безработных не соответствуют потребностям работодателей, а во-вторых, многие безработные и не планируют возвращаться на рынок труда. Следовательно, у нас нет альтернативы иностранной рабочей силе.
Условия по части средней заработной платы необходимо быстро изменить
Изменение условий требований по средней заработной плате смягчило бы сложившуюся ситуацию. Также положение улучшилось бы, если бы предприятия, заказавшие работу в Эстонии, несли бы ответственность и обязанность следить за тем, чтобы работники нанимались на основе корректных трудовых договоров, и чтобы им платили на справедливой основе, даже если речь идет о предприятиях, оказывающих у нас в Эстонии посреднические услуги на рынке труда. При отсутствии надлежащих договоров, не только государство лишается налоговых поступлений, но и работники остаются без медицинской страховки, не говоря уже о пенсии, и даже если они получают помощь в отделениях неотложной помощи в случае несчастного случая, у них нет средств для компенсации этого.
Изменение требований по средней зарплате могло бы решить тормозящую развитие предприятий проблему растущей нехватки квалифицированных работников, принесло бы рост налоговых поступлений, позволило бы применить на практике принцип равного и справедливого отношения ко всем работникам, и повысило бы уверенность работников по части социальных гарантий.