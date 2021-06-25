Новости Эстонии
25.06.2021, 07:30

Кая Каллас: в обществе все понимают, что хорошее образование можно получить в эстонской школе

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Foto: Kiur Kaasik
Уровень владения эстонским языком в стране должен повыситься настолько, чтобы ни у кого не возникало препятствий при поступлении на работу или учебу, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Эстония — такая маленькая страна. На эстонском языке в мире говорит примерно миллион человек, и мы должны этот язык сохранить, должны приложить к этому усилия", — передает RusERR слова Каллас, сказанные в интервью ERR.

По ее словам, в обществе все понимают, что в Эстонии хорошее образование можно получить главным образом в эстоноязычных школах: "Нам нужно достичь такого уровня эстонского языка, чтобы ни у кого не было препятствий для работы или учебы", — добавила премьер-министр.

Согласно планам правительства, к 2035 году образование в стране будет только эстоноязычным.

"Преимущественно эстоноязычным. Это не значит, что школы с другим языком обучения исключены", — уточнила Каллас.

На вопрос журналиста о том, где взять столько педагогов, она ответила, что правительство составляет программу действий, а в русскоязычных детских садах, а потом в основных школах появятся профессиональные учителя эстонского языка.

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