Кая Каллас: в обществе все понимают, что хорошее образование можно получить в эстонской школе

"Эстония — такая маленькая страна. На эстонском языке в мире говорит примерно миллион человек, и мы должны этот язык сохранить, должны приложить к этому усилия", — передает RusERR слова Каллас, сказанные в интервью ERR.

По ее словам, в обществе все понимают, что в Эстонии хорошее образование можно получить главным образом в эстоноязычных школах: "Нам нужно достичь такого уровня эстонского языка, чтобы ни у кого не было препятствий для работы или учебы", — добавила премьер-министр.

Согласно планам правительства, к 2035 году образование в стране будет только эстоноязычным.

"Преимущественно эстоноязычным. Это не значит, что школы с другим языком обучения исключены", — уточнила Каллас.

На вопрос журналиста о том, где взять столько педагогов, она ответила, что правительство составляет программу действий, а в русскоязычных детских садах, а потом в основных школах появятся профессиональные учителя эстонского языка.