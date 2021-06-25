25.06.2021, 07:25
В Ляэне-Вирумаа из-за собаки автомобиль вылетел в кювет и перевернулся через крышу
Foto: Andres Putting
Вчера в Ляэне-Вирумаа по вине собаки произошла авария.
24 июня в 18:57 произошла авария на 7 км шоссе Лаэквере-Аруксе в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, где 61-летний мужчина потерял контроль надо легковым автомобилем Volkswagen Polo, в результате чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось через крышу, приземлившись на колеса.
Водителя доставили в Ракверескую больницу.
Причиной аварии стало то, что во время езды находившаяся в салоне собака прыгнула водителю на колени, помешав управлению.