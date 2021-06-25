В Ляэне-Вирумаа из-за собаки автомобиль вылетел в кювет и перевернулся через крышу

24 июня в 18:57 произошла авария на 7 км шоссе Лаэквере-Аруксе в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, где 61-летний мужчина потерял контроль надо легковым автомобилем Volkswagen Polo, в результате чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось через крышу, приземлившись на колеса.