В Майами обрушился многоквартирный дом: есть погибшие

Ранее сообщалось об одном погибшем. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости , что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек.