За рубежом
25.06.2021, 07:18

В Майами обрушился многоквартирный дом: есть погибшие

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ZUMAPRESS.com - Scanpix
Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до трех, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местного чиновника.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Пресс-служба департамента полиции Майами-Дейд сообщила РИА Новости, что полиция уже установила контакты с 53 жильцами, но еще 99 человек остаются неучтенными.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере три человека погибли, не менее девяти пострадали. Сейчас известно о спасении около 40 человек.

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