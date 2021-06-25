25.06.2021, 07:13
ВИДЕО | На Чехию обрушился мощный торнадо(1)
Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова, пишут РИА-Новости.
По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно.
"Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.
Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов.