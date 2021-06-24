24.06.2021, 21:35
Вертолет Росгвардии разбился под Петербургом, погибли три человека(9)
Foto: Vitaly Nevar/TASS
Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
"Вертолет военный. [При крушении] никто не пострадал из гражданских в деревне", — сказала собеседница агентства.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Вооружения на борту не было.
"Разбился вертолет Росгвардии. На борту было три человека. Все погибли", — сказал собеседник агентства.
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