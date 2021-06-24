Рейнсалу призвал блокировать инициативу Меркель и Макрона

"Это предложение неправильное и опасное для Эстонии. Вместе со странами Восточной Европы мы должны его отклонить и наложить на него вето в Совете ЕС. Каждая страна отстаивает свои жизненно важные интересы безопасности, и в этом случае нужно сказать нет. Сейчас нам нужна особенно активная дипломатия, чтобы эти попытки установить новую нормальность в отношениях с Россией не реализовались", — написал Рейнсалу в соцсетях.