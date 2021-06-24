24.06.2021, 19:51
Пропавшего на пляже в Виймси 6-летнего мальчика нашли мертвым
Foto: Argo Ingver
24 июня вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в Харьюмаа, в волости в Виймси, на пляже Кельвинги пропал 6-летний Стефан. Сообщение поступило примерно в 17:40.
Мальчик с семьей находился в порту Кельвинги, как внезапно пропал из виду. Поиски мальчика проходили на воде и на суше.
Ранее сообщалось, что в последний раз родные видели Стефана около 17:00, когда он шел к пирсу. Когда папа пошел за мальчиком, то он его не нашел.
Поисками мальчика занимались спасатели Пирита, Мууга и Ласнамяэ, а также полицейский патруль и добровольцы. К поискам был подключен дрон и вертолет. Около 20:30 мальчика нашли в воде мертвым.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким!