ФОТО | На пляже в Виймси пропал 6-летний мальчик, спасатели прочесывают лес и береговую линию

У Стефана проблемы с психическим здоровьем, поэтому он может не реагировать на незнакомцев. По словам членов семьи, во время исчезновения Стефан был голым.

В последний раз родные видели Стефана около 17:00, когда он шел к пирсу. Когда папа пошел за мальчиком, то он его не нашел.

Спасатели Пирита, Мууга и Ласнамяэ, полицейский патруль и добровольцы ведут поиски мальчика. Стефана ищут на воде при помощи лодки, к поиску подключен дрон, собаки и вертолет.

Если вы увидите Стефана, позвоните по телефону 5054812 или по номеру службы экстренной помощи 112!