Лийметс: саммит лидеров ЕС и РФ возможен только после выполнения Россией Минских соглашений

На фоне российских провокаций ЕС должен "искать прямого контакта с Россией и российским президентом", передает слова Меркель во время выступления в Бундестаге 24 июня немецкая служба новостей Deutsche Welle.

В среду также стало известно о том, что Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС.

"Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время остается однозначной: ища перемен в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что Россия прежде всего должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику", – прокомментировала инициативу Меркель и Макрона министр иностранных дел Эстонии в интервью ERR.

"Важно, чтобы аннексированные Российской Федерацией территории вернулись тем странам, которым они принадлежат. И тогда мы сможем обсудить, как восстановить и наладить отношения", – добавила Лийметс.

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