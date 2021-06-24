МИД России угрожает, что будет бомбить иностранные корабли в Чёрном море(28)
По словам представителя Министерства иностранных дел России, в четверг посол Великобритании Дебора Броннерт получила ”суровый демарш” в связи с тем, что корабль королевских ВМС Defender находился в водах у Крымского полуострова.
Министерство обороны России отчиталось, что с российских кораблей были произведены предупредительные выстрелы и боевой самолёт сбросил бомбы по курсу следования британского эсминца, однако Великобритания это отрицает. Детали инцидента противоречивы.
”Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, — сказал Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России. — Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают”.
”Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием ”Защитник” (Defender), не должна никоим образом настраивать на легковесный лад. Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением”, — продолжил он.
В четверг Кремль обвинил британский военный корабль в неприемлемой ”провокации” против России и заявил, что Москва будет жёстко реагировать на любые подобные действия в будущем.
Министр по вопросам охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис подтвердил заявление британского Министерства обороны о том, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender российские корабли не производили. Поблизости, по его словам, проводились ”артиллерийские учения”, которые ”для русских” в этом регионе ”не редкость”.
Юстис сказал в интервью Sky News, что британские военные корабли готовы снова войти в крымские воды, и добавил: ”Мы никогда не принимали аннексию Крыма, это территориальные воды, принадлежащие Украине”.
Британский эсминец следовал по прямому маршруту из порта Одессы в Грузию в течение часа на расстоянии 12 миль от мыса Фиолент. Хотя военным кораблям разрешен ”мирный проход” через территориальные воды, если это не является угрозой миру или безопасности прибрежного государства, Великобритании было известно, что пребывание эсминца рядом с Крымом, скорее всего, вызовет реакцию у Кремля.
Обе страны регулярно проверяют обороноспособность друг друга: российские самолеты часто пролетают рядом с британским воздушным пространством, а военные корабли проходят через Ла-Манш. Однако инциденты, когда по целям открывают огонь, чрезвычайно редки.
У берегов Крыма Россия обстреливала и другие корабли. В 2018 году российская береговая охрана обстреляла три украинских судна, пересекавших Керченский пролив, и перегородила баржей узкий водный путь. Суда и 24 захваченных украинских моряков удерживали в плену более шести месяцев. Освободили их лишь в 2019 году в рамках программы обмена пленными.
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