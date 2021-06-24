Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Минска

В сообщении отмечается, что Евросоюз ввел новые ограничения в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолет Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".

Санкции ЕС коснутся нефтепереработки и калийной индустрии



Новые экономические санкции распространяются на ряд секторов белорусской экономики. "Торговля продуктами нефтепереработки, хлоридом калия и продуктами, используемыми для производства и выпуска табачных изделий ограничены", - говорится в пресс-релизе.

ЕС ввел ограничения на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит выделять любое финансирования на проекты в государственном секторе Беларуси.

Кроме этого, санкции запрещают "прямо или непрямо продавать, передавать или экспортировать" кому-либо в Беларуси оборудование, технологии или программное обеспечение, разработанное для перехвата коммуникаций по телефону или в интернете, а также технологии военного или двойного назначения определенным лицам или организациям в Беларуси.

Все эти меры вступили в силу, отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Ранее Евросоюз ввел четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.