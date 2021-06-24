ВИДЕО | "Сегодня я просто хочу увидеть, что мы — гладиаторы!" После этой речи капитана венгры едва не порвали Германию

"Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч. Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год. Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год! 14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать. Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю. Сегодня я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы! Что бы ни случилось, что бы ни случилось — усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча! Вперед, Венгрия!" — сказал тогда Салаи.