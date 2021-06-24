Скончался капитан советской сборной. Он играл против Марадоны

Думанский защищал цвета нашего клуба с 1981-го по 1984-й год, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча. За время выступлений в составе "бело-синих" Ярослав Думанский выиграл золото в 1981-м году и Кубок СССР в 1982-м", — говорится в сообщении клуба.

"Ярчайший, но нереализованный талантище. Капитан серебрянной советской молодёжки на знаменитом МЧМ-1979, где Заваров, Чанов, Пономарёв, Раденко и наш герой уступили в финале лишь аргентинцам во главе с Рамоном Диасом и самим Его Величеством (Диего Марадоной — прим. RusDelfi). Полузащитник, сын своего знаменитого отца прикарпатца Мирослава, ставшего легендой ”Шахтёра”. Человек слаб в своих слабостях и Ярослава судьба не жаловала. По воспоминаниям партнёров по ”Динамо” того времени, по игровому потенциалу, футбольному интеллекту — был неподражаем. Грустно, что ожидания не оправдались, мечты не воплотились. 60 матчей и 4 гола за клуб. Нынешней молодёжи — урок. О том, как легко растратить Божий дар, разменяв его на сиюминутные глупости".