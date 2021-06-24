Уголовные дела, алководители, насилие, угроза, ДТП с летальным исходом — для полиции праздники выдались сложными(3)
По словам оперативного руководителя Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, по сравнению с прошлым годом 23 июня полиции поступило больше вызовов.
„Праздновать Иванов день на самом деле начали уже на прошлых выходных, но больше всего вечеринок прошло все же вчера и позавчера. Большая часть вызовов была связана с алкоголем и опасными ситуациями, в которых оказывались нетрезвые люди", — сказал Трей.
По сравнению с тем же периодом прошлого года число вызовов высокого приоритета „Bravo” и „Charlie” выросло на 40%, всего полиция получила около 800 таких вызовов.
В течение двух дней полиция получила более чем 100 сообщений о насилии в близких в отношениях, что больше обычного.
„Часть происшествий была настолько серьезна, что были начаты уголовные делопроизводства, а применявшие насилие люди были задержаны или доставлены на вытрезвление. В нескольких случаях это было вызовы наивысшего приоритета, так как полиции сообщали, что один участник конфликта угрожает другому похожим на оружие предметом. К счастью, эти происшествия обошлись без трагических последствий. B Южной Эстонии полиция выехала на вызов на конфликт, участники которого были пьяны. Выяснилось, что несколько дней назад мужчина, участвовавший в этом конфликте, уже доставлялся на вытрезвление, но позже праздник проложили и это завершилось насилием, свидетелем которого стал маленький ребенок", — рассказал оперативный руководитель.
|22-23.06.2021
|Проверено водителей на трезвость
|Нетрезвых водителей
|Превышений скорости
|ДТП с пострадавшими
|В них пострадали
|В них погибли
|ДТП с пострадавшими по вине нетрезвого водителя
|Доставлено на вытрезвление
|Случаев насилия в близких отношениях
|Случаев грубого нарушения общественного порядка
К сожалению, в эти дни произошли и ДТП с летальным исходом. Во вторник произошло два ДТП с участием двухколесного транспорта, водители выехали с дороги и погибли на месте происшествия.
„ДТП с участием двухколесного транспорта, в том числе с велосипедами и самокатами, происходят каждый день. Беспокойство вызывают пьяные водители электрических самокатов. Например, вчера произошло ДТП, когда пьяная женщина, управлявшая самокатом, упала и получила травму", — добавил Трей.
По вине нетрезвых водителей произошло шесть ДТП. В течение двух дней на трезвость проверили более 14 000 водителей, выявили 81 нетрезвого водителя. За тот же период прошлого года задержали 65 нетрезвых водителей.
Кроме того, Центр тревоги получил несколько сообщений о пьяных людях, которыe пошли плавать и нуждались в помощи, либо пропали.
„Вместе со спасателями мы искали двух пропавших мужчин, одного в Таллинне в озере Паэ, другого в реке Эмайыги в Тарту. Несмотря на основательные поиски, в которых были задействованы спасатели, полиция, водолазы и разная техника, мужчин пока не удалось найти", — подытожил Таго Трей.
В деревне Раннапунгерья Ида-Вируского уезда был задержан пьяный водитель гидроцикла, в отношении которого начали делопроизводство.
„Впереди выходные, поэтому призываю всех людей быть предусмотрительными и позаботиться о своих друзьях и близких. Не пускайте пьяных друзей в воду или за руль, а если нужна помощь, звоните на номер 112", — добавил оперативный руководитель.