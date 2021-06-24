Уголовные дела, алководители, насилие, угроза, ДТП с летальным исходом — для полиции праздники выдались сложными

По словам оперативного руководителя Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, по сравнению с прошлым годом 23 июня полиции поступило больше вызовов.

„Праздновать Иванов день на самом деле начали уже на прошлых выходных, но больше всего вечеринок прошло все же вчера и позавчера. Большая часть вызовов была связана с алкоголем и опасными ситуациями, в которых оказывались нетрезвые люди", — сказал Трей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число вызовов высокого приоритета „Bravo” и „Charlie” выросло на 40%, всего полиция получила около 800 таких вызовов.

В течение двух дней полиция получила более чем 100 сообщений о насилии в близких в отношениях, что больше обычного.

„Часть происшествий была настолько серьезна, что были начаты уголовные делопроизводства, а применявшие насилие люди были задержаны или доставлены на вытрезвление. В нескольких случаях это было вызовы наивысшего приоритета, так как полиции сообщали, что один участник конфликта угрожает другому похожим на оружие предметом. К счастью, эти происшествия обошлись без трагических последствий. B Южной Эстонии полиция выехала на вызов на конфликт, участники которого были пьяны. Выяснилось, что несколько дней назад мужчина, участвовавший в этом конфликте, уже доставлялся на вытрезвление, но позже праздник проложили и это завершилось насилием, свидетелем которого стал маленький ребенок", — рассказал оперативный руководитель.

22-23.06.2021 Северная Эстония Западная Эстония Южная Эстония Восточная Эстония Всего Проверено водителей на трезвость 4829 3816 3303 1959 13911 Нетрезвых водителей 81 Превышений скорости 71 54 74 28 217 ДТП с пострадавшими 7 2 2 2 13 В них пострадали 7 1 2 2 12 В них погибли 0 1 1 0 2 ДТП с пострадавшими по вине нетрезвого водителя 4 1 1 0 6 Доставлено на вытрезвление 13 11 9 5 38 Случаев насилия в близких отношениях 39 18 25 26 108 Случаев грубого нарушения общественного порядка 2 0 0 0 2