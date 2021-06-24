ФОТО | В Эстонию из России пытались незаконно ввезти более 7,7 кг лекарственных средств

Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.

При таможенном досмотре транспортного средства международной перевозки, под управлением гражданина Литвы, в кабине обнаружено более 7,7 кг лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Часть упаковок с мазями, растворами для инъекций, настойками, суспензиями, каплями, таблетками и капсулами водитель сокрыл от таможенного контроля в торпеде под панелью магнитолы и в боковом наружном ящике.

— По словам водителя, противомикробные, противогрибковые, сердечные и другие лекарственные средства он вез для личного пользования своей семье, — рассказала начальник таможенного поста Анна Калашникова. — Среди лекарств имеются и рецептурные препараты. Водитель пояснил, что спрятал упаковки с лекарствами от таможенников сопредельного государства, опасаясь, что такое количество таблеток, ампул, бутылочек и тюбиков не разрешат ввезти в Эстонию.

Исходя из количества и характера перемещаемого товара, данная партия лекарственных средств признана не для личного пользования. В отношении гражданина Литвы возбуждено два дела об административном правонарушении: по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию) и по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайника и иных способов, затрудняющих их обнаружение). Назначена товароведческая экспертиза.