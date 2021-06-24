Новости Эстонии
24.06.2021, 12:18

ФОТО | Смотрите, как Иванову ночь отметили в Виймси

 (5)
Вчера в разных уголках Эстонии люди зажгли костры по случаю Ивановой ночи, и Виймси не стал исключением. Жаркая погода и дождь не испортили хорошее настроение отдыхающих.

На мероприятии в Виймси выступили Curly Strings, Ivo Linna & Supernova.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)