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24.06.2021, 12:18
ФОТО | Смотрите, как Иванову ночь отметили в Виймси
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Вчера в разных уголках Эстонии люди зажгли костры по случаю Ивановой ночи, и Виймси не стал исключением. Жаркая погода и дождь не испортили хорошее настроение отдыхающих.
На мероприятии в Виймси выступили Curly Strings, Ivo Linna & Supernova.
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