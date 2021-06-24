24.06.2021, 11:25
РОЗЫГРЫШ | Угадай победителя Евро-2020 и выиграй подарочную карту Sportland на 50 евро(5)
Delfi
Чемпионат Европы по футболу в самом разгаре. Многие уже определились со своими фаворитами. RusDelfi проводит конкурс среди своих подписчиков на facebook.
Условия максимально просты:
✅ Поставить палец вверх этой публикации.
✅ До 27.06 написать в комментариях на facebook к публикации страну, которая по вашему мнению одержит победу на Евро-2020.
Мы объявим победителя розыгрыша после того, как будет известна команда, занявшее первое место на чемпионате Европы по футболу.
Не упустите свой шанс и участвуйте в конкурсе!