РОЗЫГРЫШ | Угадай победителя Евро-2020 и выиграй подарочную карту Sportland на 50 евро

Условия максимально просты:

✅ Поставить палец вверх этой публикации.

✅ До 27.06 написать в комментариях на facebook к публикации страну, которая по вашему мнению одержит победу на Евро-2020.

Мы объявим победителя розыгрыша после того, как будет известна команда, занявшее первое место на чемпионате Европы по футболу.

Не упустите свой шанс и участвуйте в конкурсе!