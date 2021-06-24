Зеленский заявил, что выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 — это магия

”Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждёт максимальной отдачи. Слава Украине!” — написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".