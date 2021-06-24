24.06.2021, 10:40
Зеленский заявил, что выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 — это магия(6)
Foto: Ilmar Saabas
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выходе национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.
”Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждёт максимальной отдачи. Слава Украине!” — написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".
В группе E сборная Испании разгромила сборную Словакии (5:0), поэтому словаки имеют разницу забитых и пропущенных мячей хуже, чем украинцы (-5 против -1). Более того, в этой же группе E полякам не удалось обыграть Швецию (3:2). Благодаря этому, сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места.