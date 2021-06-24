Тренер Венгрии о ничьей с Германией: даже в лучших сказках конец не всегда счастливый

”Мы были очень близки к подвигу. Не просто к историческому, а к совершенно невообразимому событию. Но даже в лучших сказках конец не всегда счастливый.

Знаю, что по технике мы не лучшие в мире, но есть кое-что еще. Как мы играем в обороне, как помогаем друг другу — потрясающе. Честно говоря, я тоже люблю атакующий футбол, но надо было учитывать, кто наши соперники.

Главное — мы не боялись, а ребята сделали все, о чем я их просил. Семь-восемь миллионов венгров смотрели на нас дома, и они могут гордиться тем, что мы показали”, — сказал Росси.

Сборная Венгрии до 84-й минуты матча с Германией удерживала победный счет и претендовала на выход из группы, в которой также играли чемпионы мира французы и чемпионы Европы португальцы.