За Иванов день в Эстонии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 8 человек.

В Ида-Вирумаа добавились два, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вильяндимаа по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В случае одного положительного результата место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 40,18 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 3 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 42 пациента.

Средний возраст пациентов, находящихся на больничном лечении, составляет 66 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в больничном лечении, людей старше 60 лет насчитывается 29 (69%).

За сутки не зафиксировано не одного летального исхода от коронавируса.

За сутки были введены 126 доз вакцины, в общей сложности вакцинированы 548 967 человек, из которых курс вакцинации завершен у 409 571 человек.

Среди населения старше 70 лет доля иммунизированных как минимум одной дозой вакцины составляет более 67,3%. В возрастной группе 70+ более 60% населения вакцинировано во всех уездах, за исключением Ида-Вирумаа.

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