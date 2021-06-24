ВИДЕО | Лукашенко обратился к полякам, литовцам, латышам и украинцам: очнитесь, пока не поздно

Это он сказал во время возложения венков к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой".

"Я в очередной раз обращаюсь к народам наших соседних стран: полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал он.

Лукашенко также напомнил, что белорусы и народы соседних стран "всегда жили нормально, дружили, делили хлеб и ездили друг к другу".

"Давайте хорошенько подумаем над этими словами: завтра будет поздно", — сказал Лукашенко.

В понедельник Европейский союз, США, Великобритания и Канада усилили давление на А. Лукашенко, объявив о согласованных санкциях в отношении десятков физических и юридических лиц. Это ответ на нарушения прав человека в Беларуси, а также на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске в прошлом месяце с целью ареста активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, которые летели из Афин в Вильнюс.

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